Один из крупнейших мировых производителей процессоров Intel объявил о приостановке деятельности в России.

«Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это следует за нашим предыдущим решением приостановить все поставки клиентам в России и Белоруссии»,— говорится в сообщении на сайте компании.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о старте военной спецоперации для демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это США, ряд стран Европы и Азии ввели санкции. Многие международные компании стали уходить с российского рынка.