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Технологии
6 апреля 2022  06:41

Intel объявил о приостановке деятельности в России

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Один из крупнейших мировых производителей процессоров Intel объявил о приостановке деятельности в России. 

«Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это следует за нашим предыдущим решением приостановить все поставки клиентам в России и Белоруссии»,—  говорится в сообщении на сайте компании.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о старте военной спецоперации для демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это США, ряд стран Европы и Азии ввели санкции. Многие международные компании стали уходить с российского рынка. 

#Intel #санкции Запада
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