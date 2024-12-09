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Россиянам сообщили об изменении цен на электричество в 2025 году
Тарифы на электроэнергию в России вырастут в среднем на 12,6% в следующем году. Это произойдет с июля, сообщила аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.
По ее словам, внутри каждого отдельного региона рост может быть разным в зависимости от муниципального образования и объемов потребления.
В число субъектов РФ, где электричество подорожает больше всего, войдут Пермский край (+21,1%), Кузбасс (+19,8%) и РСО-Алания (+19,1%), рассказала Чуркина «Прайму»
Ранее стало известно, что потребление электроэнергии в Республике Татарстан в ноябре текущего года увеличилось на 8,7% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, до 3,15 млрд кВт*часов.
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