Россиянам сообщили о дальнейшем повышении зарплат

Зарплаты жителей России уже увеличились, данная тенденция будет сохраняться и дальше. Об этом сообщил заместитель Руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин.

По его словам, в последнее время на регулярной основе идет обсуждение дефицита кадров. Но он уверен, что проблема в дефиците управленческих компетенций у менеджеров компаний.

«Дешевого труда в нашей экономике не будет, зарплаты уже выросли, и зарплаты будут продолжать расти дальше. И понятно, что в такой ситуации… важно очень бережно относиться к тому ресурсу, который становится все дороже и дороже», – приводит слова Орешкина РИА Новости.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил планы провести индексацию зарплат работников бюджетной сферы.