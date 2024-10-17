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Россиянам сообщили о дальнейшем повышении зарплат
Зарплаты жителей России уже увеличились, данная тенденция будет сохраняться и дальше. Об этом сообщил заместитель Руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин.
По его словам, в последнее время на регулярной основе идет обсуждение дефицита кадров. Но он уверен, что проблема в дефиците управленческих компетенций у менеджеров компаний.
«Дешевого труда в нашей экономике не будет, зарплаты уже выросли, и зарплаты будут продолжать расти дальше. И понятно, что в такой ситуации… важно очень бережно относиться к тому ресурсу, который становится все дороже и дороже», – приводит слова Орешкина РИА Новости.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил планы провести индексацию зарплат работников бюджетной сферы.
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