Россиянам рекомендовали покупать живые елки в 20-х числах декабря

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Покупать живые елки следует в 20-х числах декабря, потому что купленные раньше деревья осыплются до завершения новогодних праздников. Такой совет дали жителям России в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

«Предпочтительнее идти за елкой в двадцатых числах декабря. Елка, купленная раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в Роспотребнадзоре дали несколько рекомендаций относительно внешнего вида дерева. Оно должно иметь ровный и достаточно толстый ствол без трещин, гибкие ветви и иголки насыщенного изумрудного цвета.

Перед покупкой также стоит растереть несколько хвоинок, от которых должен исходить характерный елочный запах. Для приобретения лучше выбрать елку с одной макушкой, добавили в пресс-службе.

Помимо прочего, принесенному домой дереву надо дать время на адаптацию к теплу. Ель необходимо на два-три часа поместить в прохладное место (например, на балкон) и лишь затем устанавливать и наряжать ее.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в конце ноября татарстанцам назвали цены на живые елки для розничной закупки (они зависят от длины ствола дерева).

С 18 декабря в Татарстане будет проходить межведомственная операция «Ель». В 2022 году в ходе нее были зафиксированы пять случаев незаконной вырубки хвойных деревьев, отмечает пресс-служба Минлесхоза РТ.