Татарстанцам озвучили цены на «живые» елки для розничной закупки

«Живые» елки в РТ стоят в диапазоне от 550 до 4,5 тысячи рублей в зависимости от длины ствола. Данные расценки действуют для розничной закупки бизнесменов. Далее предприниматели установят свои цены. Об этом сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам работы Минлесхоза Татарстана, министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров.

Так, в 550 рублей обойдется елка высотой от полуметра до 1 метра. Если высота дерева 2,1 – 3 метра, то она будет стоить 1,1 тысячи рублей. По 4,5 тысячи рублей продадут деревья в высоту 7,1 – 11 метров.

Спикер добавил, что за 10 месяцев 2023-го в республике в результате аукционов реализовали 223,7 тысячи кубометров древесины на общую сумму 50,8 млн рублей.