«Известия»: Лимит переводов без комиссий самому себе для россиян повысят до 30 млн рублей

Жители России смогут отправлять переводы самим себе в другие банки без комиссий на сумму до 30 млн рублей в месяц. Намерение повысить лимиты власти страны объясняют тем, что это поможет освободить граждан от необходимости дополнительно платить комиссии за перечисления на свои счета, находящиеся в других кредитных организациях, пишут «Известия» со ссылкой на текст новой редакции законопроекта.

Изменения планируется внести в закон о банках и банковской деятельности. Благодаря правкам, финансовые организации не смогут больше ограничивать размер или число операций по переводу денежных средств со счета на счет в пределах 30 млн руб.

При этом планируется сделать и исключение – оно затронет переводы, которые россияне совершают при личном присутствии в отделении банка, или же переводы с карты на карту.

Сейчас клиенты могут перечислять до 100 тыс. рублей в месяц без комиссий через систему быстрых платежей (СБП), а при операциях выше этой суммы приходится платить не более 0,5% от перевода (максимум 1,5 тыс. рублей).

В профильном комитете Госдумы этот законопроект намерены рассмотреть 17 июля.