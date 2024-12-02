Россиянам рассказали об увеличении социальных пенсий в 2025 году

В России размер социальных пенсий с 1 апреля будет проиндексирован на 14,75%. Соответственно, средний размер данной выплаты к концу следующего года составит 15 456 рублей.

В России соцпенсии получают несколько категорий граждан. Во-первых, это россияне, которые достигли пенсионного возраста, но не набрали необходимый трудовой стаж для получения страховой пенсии. Во-вторых, это люди с инвалидностью, не имеющие трудового стажа на момент подачи заявления. В-третьих, данная выплата положена сиротам, несовершеннолетним, которые потеряли одного или обоих родителей, а также студентам, которые обучаются очно, в возрасте до 23 лет, пишет «Радио 1».

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, как изменятся доплаты к пенсии в следующем году.