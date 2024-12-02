В Госдуме рассказали, как изменятся доплаты к пенсии в 2025 году

Со следующего года в РФ пенсию по потере кормильца смогут получать вдовы и вдовцы военнослужащих, которые ухаживают за детьми своих покойных супругов. Об этом сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«Это касается супругов военнослужащих, которые погибли или скончались в результате военных травм, а также участников добровольческих формирований», — пояснил парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Он добавил, что со следующего года пенсионеры, которые нуждаются в присмотре, смогут получать компенсацию напрямую на свои счета. По словам парламентария, данная мера избавит их родственников от необходимости оформлять выплаты через спецорганы.

На получение надбавки, как отметил Чаплин, могут рассчитывать пенсионеры, которые отметят свое 80-летие, а также граждане, имеющие инвалидность I группы