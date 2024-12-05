Россиянам рассказали, кто может получить бесплатный подарок от государства

Дети участников специальной военной операции и многодетные семьи могут рассчитывать на получение бесплатного новогоднего подарка от государства. Об этом сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

По его словам, среди многодетных право на подарок имеют семьи с низкими доходами.

«Категории, которым предоставляются новогодние подарки от государства, обычно включают детей из многодетных семей, семьи со средним доходом на одного человека ниже прожиточного минимума, а также детей с инвалидностью и детей, у родителей которых есть инвалидность. В список часто входят дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети участников СВО», – сказал Чаплин в беседе с NEWS.ru.

Для получения подарка необходимо подать соответствующее заявление. Для этого следует связаться с местными органами соцзащиты, районными управами, областными администрациями или центрами соцподдержки, а также подать заявление через «Госуслуги».

Парламентарий отметил, что каждый субъект самостоятельно принимает решение о проведении акции с новогодними подарками и определяет, кто может претендовать на их получение.

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