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Россиянам рассказали, кто может получить бесплатный подарок от государства
Дети участников специальной военной операции и многодетные семьи могут рассчитывать на получение бесплатного новогоднего подарка от государства. Об этом сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
По его словам, среди многодетных право на подарок имеют семьи с низкими доходами.
«Категории, которым предоставляются новогодние подарки от государства, обычно включают детей из многодетных семей, семьи со средним доходом на одного человека ниже прожиточного минимума, а также детей с инвалидностью и детей, у родителей которых есть инвалидность. В список часто входят дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети участников СВО», – сказал Чаплин в беседе с NEWS.ru.
Для получения подарка необходимо подать соответствующее заявление. Для этого следует связаться с местными органами соцзащиты, районными управами, областными администрациями или центрами соцподдержки, а также подать заявление через «Госуслуги».
Парламентарий отметил, что каждый субъект самостоятельно принимает решение о проведении акции с новогодними подарками и определяет, кто может претендовать на их получение.
Ранее сообщалось, во сколько обойдутся россиянам продукты для новогоднего стола.
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