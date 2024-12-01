Продукты на новогодний стол обойдутся россиянам в 9,1 тыс. рублей в этом году

В 2024-м набор продуктов для новогоднего стола обойдется россиянам в 9 140 рублей. Это на 13,5% дороже, чем в прошлом году, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

В упомянутую стоимость входят продукты для горячего блюда (2 кг курицы, 500 г картошки и чеснок), овощи (600 г помидоров и 600 г огурцов, 300 г зелени), 800 г различных солений, 400 г сыра, по 300 г мясокопченостей, вареной и сырокопченой колбасы, бутерброды с икрой и шпротами, салаты «Оливье» и «Селедка под шубой» на четырех персон. Из фруктов в «новогодний набор» включили 1 кг апельсинов, 1 кг мандаринов, 1 кг винограда, 1 кг яблок и 300 г лимонов. Также в озвученную цену добавили торт весом 800 г. Среди напитков - бутылка игристого и столового вина, коньяк, минеральная вода, а также сок и чай.

Отмечается, что год назад тот же набор продуктов обошелся в России в 8 050 рублей.

Традиционная курица с картошкой будет стоить 471 рубль (-3,4% за год), а нарезка из овощей - 436 рублей (+12%).

12 бутербродов с красной икрой обойдутся в 2 326 рублей (+33% за год), а 12 бутербродов со шпротами - 258 рублей (+10%). Мясная и сырная тарелки подорожали до 1 139 рублей (+8,5%).