Россиянам рассказали, каких животных запрещено держать в квартире

В российском законодательстве указан перечень животных, которых запрещается держать в квартирах. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский.

«К таким животным отнесены тигр, лев, леопард, ягуар, различные виды змей, скорпионов, ядовитых пауков. Помимо различных экзотических животных в этот перечень включены обыкновенная лисица, обыкновенный волк, рысь», – рассказал эксперт РИА Новости.

При этом, по его словам, за нарушение данной нормы отсутствует какое-либо наказание. Единственное, таких граждан можно привлечь к ответственности за нарушение правил пользования жилыми помещениями или за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Накануне Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект об административном взыскании на сумму до 30 тыс. рублей за невыполнение требований к содержанию домашних животных. Россиян начнут штрафовать за самовыгул животного вне разрешённых властями мест, а также если хозяин не убирает продукты жизнедеятельности за своим питомцем, если выгул потенциально опасных собак осуществляется без намордника.