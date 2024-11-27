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Россиянам рассказали, каких животных запрещено держать в квартире
В российском законодательстве указан перечень животных, которых запрещается держать в квартирах. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский.
«К таким животным отнесены тигр, лев, леопард, ягуар, различные виды змей, скорпионов, ядовитых пауков. Помимо различных экзотических животных в этот перечень включены обыкновенная лисица, обыкновенный волк, рысь», – рассказал эксперт РИА Новости.
При этом, по его словам, за нарушение данной нормы отсутствует какое-либо наказание. Единственное, таких граждан можно привлечь к ответственности за нарушение правил пользования жилыми помещениями или за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Накануне Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект об административном взыскании на сумму до 30 тыс. рублей за невыполнение требований к содержанию домашних животных. Россиян начнут штрафовать за самовыгул животного вне разрешённых властями мест, а также если хозяин не убирает продукты жизнедеятельности за своим питомцем, если выгул потенциально опасных собак осуществляется без намордника.
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