Россиянам рассказали, какие квартиры сейчас выгодно покупать

Квартиру в новом доме выгоднее приобретать уже с готовым ремонтом, а вторичку лучше покупать без ремонта. Об этом рассказал эксперт по внутренней отделке помещений Алексей Орехов.

«Разница в цене квадратного метра в новостройке с готовой отделкой и без нее — 130 тыс. рублей. А самостоятельный ремонт с нуля может достигать 70 тыс. рублей и более», – сказал специалист «Известиям».

Он добавил, что в новых квартирах с готовым ремонтом отделка обойдется покупателю дешевле. При покупке вторички эксперт рекомендует обратить большое внимание на наличие удобной планировки, месторасположение и развитость инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что жители Татарстана с начала года по ипотеке купили 10,4 тыс. квартир в новостройках.