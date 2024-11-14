Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Россиянам рассказали, как меньше платить за отопление
Россиянам следует закрывать окна в подъездах, чтобы была возможность сэкономить на платежках. Такое мнение выразил депутат Госдумы Александр Якубовский.
По его словам, холодные подъезды приводят к большей потере тепла, а значит, увеличению расходов за отопление.
«Такие невынужденные теплопотери могут ощутимо сказаться на расходах семейного бюджета на отопление — до 10%», – приводит слова парламентария РИА Новости.
Ранее в Государственной жилищной инспекции Татарстана назвали четыре причины для проведения перерасчета по счет-фактурам ЖКУ. За первые шесть месяцев текущего года жителям республики удалось вернуть в общей сложности 217,8 млн рублей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»