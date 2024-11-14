Россиянам рассказали, как меньше платить за отопление

Россиянам следует закрывать окна в подъездах, чтобы была возможность сэкономить на платежках. Такое мнение выразил депутат Госдумы Александр Якубовский.

По его словам, холодные подъезды приводят к большей потере тепла, а значит, увеличению расходов за отопление.

«Такие невынужденные теплопотери могут ощутимо сказаться на расходах семейного бюджета на отопление — до 10%», – приводит слова парламентария РИА Новости.

Ранее в Государственной жилищной инспекции Татарстана назвали четыре причины для проведения перерасчета по счет-фактурам ЖКУ. За первые шесть месяцев текущего года жителям республики удалось вернуть в общей сложности 217,8 млн рублей.