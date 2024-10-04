Госжилинспекция РТ назвала четыре повода для перерасчета по счет-фактурам ЖКУ

По итогам первого полугодия 2024 года в Татарстане перерасчет произвели по 8,6 тыс. из 11,8 тыс. многоквартирных домов, обслуживаемых АО «Татэнергосбыт». Жителям республики вернули в общей сложности 217,8 млн рублей, оплаченных за ЖКУ.

Чаще всего перерасчет платы за коммунальные услуги проводят по четырем поводам. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал начальник Государственной жилищной инспекции РТ — главный государственный жилищный инспектор Татарстана Александр Тыгин.

«Перерасчет делается, когда выясняется, что в квартире живет гораздо больше человек, чем прописано. Если нет приборов учета, то оплата начисляется по нормативу. Если есть приборы учета на электричество и воду, то за вывоз ТКО начислят за каждого проживающего. То есть в данном случае плата увеличится», — сообщил он.

Перерасчет платы по счет-фактуре делается в том случае, если коммунальные услуги были предоставлены ненадлежащего качества или с большими перерывами. Еще одним поводом служит длительное отсутствие потребителя коммунальных услуг. Кроме того, перерасчет делается по результатам проверок управляющей организацией состояния индивидуальных приборов учета и достоверности передаваемых потребителем их показаний.

Подробнее о том, как татарстанцы могут самостоятельно проверить начисления за коммуналку и по каким графам в счет-фактурах чаще всего делают перерасчет, читайте в материале «Татар-информа» Татарстанцы вернули 217 млн рублей за ЖКУ: 4 причины для перерасчета квартплаты.