Россиянам предложили давать три выходных после вакцинации от Covid-19

Работодатели должны предоставлять сотрудникам три оплачиваемых выходных после прохождения вакцинации от коронавируса. С таким предложением к главе Минтруда России Антону Котякову и спикерам Совфеда и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину обратились специалисты Института социальных исследований и развития гражданских инициатив, сообщает РИА Новости.

«Прошу вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней», — отметил в письме директор института Максим Петунин.

Специалисты подчеркивают, что сейчас предоставление оплачиваемых отгулов не предусмотрено в законодательстве. Таким образом, невозможность получить выходные для прививки и опасения из-за сильного иммунного ответа влияют на решение о вакцинации целого пласта трудоспособного населения.

«Без сомнения, законодательно закрепленные дополнительные выходные дни после прививки могли бы заметно увеличить число вакцинированных, что в свою очередь будет способствовать повышению коллективного иммунитета», — полагают авторы обращения.

Поэтому они просят предоставить оплачиваемые отгулы на все массовые прививки и внести соответствующие изменения в законодательство.

Ранее инфекционист рассказал о длительности и особенностях четвертой волны коронавируса, распространение которой ожидается уже этой осенью.