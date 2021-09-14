Инфекционист рассказал о длительности и особенностях четвертой волны Covid-19

Новая волна коронавируса, распространение которой ожидается этой осенью, не будет принципиально отличаться от летней, однако все же будет иметь некоторые особенности. При этом продлится она два-три месяца, рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Самым распространенным штаммом коронавируса в России по-прежнему будет «дельта», однако не исключено, что на него наложатся другие респираторные инфекции, характерные для осеннего периода. Какими будут последствия таких микст-инфекций, пока неизвестно.

«Принципиальных отличий от летней волны не будет. При этом новая волна будет не меньше предыдущей. Превалирующим остается тот же „дельта“ штамм, возможно „дельта-плюс“, который вызвал подъем заболеваемости летом. Соответственно, будут болеть все восприимчивые люди, независимо от возраста», — подчеркнул эксперт в беседе с РИА Новости.

Еще одной особенностью четвертой волны может стать скачок заболеваемости среди детей. Связано это с начавшимся учебным годом, работой школ и детсадов.

В заключение инфекционист добавил, что прихода новой волны заболеваемости стоит ожидать примерно через месяц, и призвал граждан сделать прививку от Covid-19 «до дефицита вакцин и прочих форс-мажорных ситуаций, которые могут возникнуть».