Россиянам ограничат лимит банковского счета в британских банках

Власти Великобритании вводят ограничения на размер депозита, который российские граждане могут держать на своих счетах в Британии. Об этом Премьер-министр страны Борис Джонсон сказал, объявляя новые антироссийские санкции.

«Мы ограничим сумму денежных средств, которую граждане России смогут держать на своих счетах в Британии», – заявил Премьер.

МИД страны отдельным сообщением уточнил, что размер депозита составит 50 тыс. фунтов, сообщает РИА Новости.

Также Джонсон заявил, что будут заморожены активы банка ВТБ и ограничена работа российской авиакомпании «Аэрофлот».