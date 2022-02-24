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Ру Тат
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Экономика
24 февраля 2022  22:55

Россиянам ограничат лимит банковского счета в британских банках

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Власти Великобритании вводят ограничения на размер депозита, который российские граждане могут держать на своих счетах в Британии. Об этом Премьер-министр страны Борис Джонсон сказал, объявляя новые антироссийские санкции.

«Мы ограничим сумму денежных средств, которую граждане России смогут держать на своих счетах в Британии», – заявил Премьер.

МИД страны отдельным сообщением уточнил, что размер депозита составит 50 тыс. фунтов, сообщает РИА Новости. 

Также Джонсон заявил, что будут заморожены активы банка ВТБ и ограничена работа российской авиакомпании «Аэрофлот».

#антироссийские санкции
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