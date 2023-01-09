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Ру Тат
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Общество
9 января 2023  07:26

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

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В России завершились новогодние каникулы, официально сегодня первый рабочий день в этом году. В следующий раз долгие выходные ждут жителей страны в конце февраля – им будет предшествовать трехдневная рабочая неделя.

В феврале россияне будут отдыхать четыре дня подряд – с 23 по 26 февраля, так как на 24 февраля перенесли выходной с 1 января (в этом году 1 января выпало на воскресенье).

Напомним, календарь выходных и праздников на этот год Правительство РФ опубликовало в августе 2022-го года.

В Татарстане при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными в этом году будет 244 рабочих дня, 6 из них будут сокращены на один час. Количество выходных составит 121 день, в том числе 17 нерабочих праздничных дней.

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