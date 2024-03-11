news_header_bot_970_100
Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Россиянам напомнили дату следующих длинных выходных
Скопировать ссылку
Следующие длинные выходные в России ожидаются в конце апреля — начале мая. Это следует из производственного календаря, утвержденного Правительством России.
Так, в первый раз жители страны отдохнут с 28 апреля по 1 мая, а затем с 9 по 12 мая — в честь праздника Весны и Труда и Дня Победы соответственно. Ожидается перенос выходной субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля, и 2 ноября на 30 апреля.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2