Россиянам напомнили дату следующих длинных выходных

Следующие длинные выходные в России ожидаются в конце апреля — начале мая. Это следует из производственного календаря, утвержденного Правительством России.

Так, в первый раз жители страны отдохнут с 28 апреля по 1 мая, а затем с 9 по 12 мая — в честь праздника Весны и Труда и Дня Победы соответственно. Ожидается перенос выходной субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля, и 2 ноября на 30 апреля.