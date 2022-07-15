Россиянам без сертификата о вакцинации по прилете из-за рубежа нужно сдавать ПЦР

Гражданам России, прилетевшим в страну из-за границы, по-прежнему нужно сдавать ПЦР-тест, если у них нет сертификата о вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании. Об заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

«Требования по прохождению ПЦР-тестирования по прибытии из-за рубежа через воздушные пункты пропуска для граждан России, у которых нет сертификата о вакцинации или о перенесенном заболевании, остаются без изменений», — отметили в ведомстве.

Таким образом, как и ранее, не вакцинированным россиянам необходимо заполнять анкету перед возвращением домой и в течение трех дней после прибытия сдавать ПЦР-тест.

Если у возвращающегося гражданина есть сертификат о вакцинации или перенесенной болезни, ПЦР-тест сдавать не нужно, однако необходимо заполнить анкету пребывающего.

Вместе с тем заполнять анкеты и сдавать тесты не нужно гражданам России и стран — членов ЕАЭС, которые прибывают в страну по суше. Сдавшим ПЦР-тест по прибытии в РФ больше не нужно самоизолироваться до получения результата, уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в России отменены коронавирусные ограничения на пересечение границы.