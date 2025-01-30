Россиян предупредили об опасности вируса, который распространяется в Telegram

В мессенджере Telegram в последнее время активно распространяется вирус Mamont. О том, что делает этот троян особенно опасным, рассказал IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков, сообщает агентство «Прайм».

Mamont способен считывать SMS-сообщения, push-уведомления и фотографии из галереи, чтобы получить доступ к платежным системам. Сам вирус не нов, но достаточно интересна схема его распространения. Кибермошенники просят пользователя опознать фото или видео либо отследить доставку выгодно приобретенного товара.

В связи с этим эксперт напомнил, что Mamont, как и другие подобные вирусы, требует активных действий от пользователя гаджета. «Поэтому надо понимать, что любой клик, переход по ссылке, скачивание приложений и тому подобное является зоной личной ответственности», — подчеркнул он.

При этом, по словам специалиста, данный троян особенно опасен тем, что способен сам управлять SMS-банкингом и воровать персональные данные.

При обнаружении заражения Ермаков рекомендовал как можно оперативнее проинформировать своих банковских операторов, а также поменять доступ к платежным системам и аккаунтам в социальных сетях.

Эксперт также посоветовал не переходить по сомнительным ссылкам, которые могут оказаться вредоносными, но вместе с тем констатировал, что стопроцентной защиты от Mamont не существует.