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Происшествия 24 января 2025 12:16

МВД предупредило россиян о распространении вируса Mamont в Telegram

МВД России предупредило о рассылке в Telegram вредоносного программного обеспечения, при котором происходит заражение вирусом Mamont, считывающего push-уведомления, смс-сообщения и фотографии из галереи для получения доступа к платежным системам.

Как рассказывает ТАСС, чаще всего мошенники направляют файлы, сопровождая их вопросом: «Это ты на видео?». При открытии файла происходит установка приложения, после чего устройство может быть заражено трояном Mamont. Троян может автоматически пересылать файл всем контактам в мессенджере.

Конечная цель – получение доступа к платежным средствам.

«Татар-информ» рассказывал, что Mamont – мобильный банковский троянец. За октябрь и ноябрь прошлого года зафиксировали уже больше 30 тысяч атак этого зловреда под видом трекеров. Вредонос запрашивает доступ к СМС и push-уведомлениям на зараженном устройстве, после чего активно пользуется ими для кражи средств пользователей через СМС-банкинг. Ссылки для скачивания фейкового трекера специально делают длинными и сложными, чтобы запутать пользователя.

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