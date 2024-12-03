Россиян предупредили об исчезновении с полок магазинов дешевых импортных вин

В следующем году дешевые зарубежные вина могут исчезнуть с полок российских магазинов. Такое мнение выразил исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

«В 2024 году развивались тенденции, начавшиеся в 2023-м… Изменение регулирования, а также рост валютных курсов оказывает влияние на весь импорт. В результате количество импортных вин до 1000 рублей на полке сокращается, и, возможно, в 2025 году таких вин не останется совсем», — приводит слова эксперта РИА «Новости».

Он добавил, что дешевые российские вина нередко оказываются лучше ввозимых из-за рубежа. Спикер предупредил, что они в будущем могут подорожать.

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