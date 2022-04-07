Россиян предупредили о мошенничествах с «подключением» карт к Apple Pay и Google Pay

Мошенники начали предлагать россиянам завести карту, которую якобы можно подключить к Apple Pay или Google Pay. Однако данные приложения из-за санкций ранее перестали работать в стране, напомнил в беседе с радио Sputnik руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко.

Злоумышленники начали пользоваться тем, что не все люди знают об уходе приложений и готовы отказаться от их использования.

«Сегодня процветает мошенничество, когда людям обещают удаленно оформить банковскую карту с возможностью бесконтактной оплаты смартфоном. Якобы имеется некий банк, который не попал под санкции, и он может выступить посредником в работе с российским банком», — уточнил эксперт.

Чтобы «оформить» такую карту, мошенники выманивают у жертвы копию ее паспорта и прописку. Также они требуют оплатить предоставление «услуги» — около 1,5 тыс. рублей.

«Потерять деньги в данном случае не так страшно. Другое дело, что эти мошенники берут данные из ваших документов и используют их, оформляя себе банковские карты. Так могут быть оформлены левые карты, на которых потом может происходить серое движение денежных средств», — объяснил Пащенко.

В заключение он напомнил, что оформить карту с возможностью подключения к иностранным мобильным платежным системам можно обратившись в банк либо непосредственно находясь за границей.

Отключение в России платежных сервисов Apple Pay или Google Pay стало одной из санкций Запада, введенных из-за специальной военной операции на Украине.

О начале спецоперации 24 февраля объявил Президент России Владимир Путин, после того как к стране за помощью обратились главы ДНР и ЛНР. Глава российского государства подчеркнул, что главная цель ВС РФ заключается в защите мирного населения, страдающего от агрессии со стороны киевского режима.