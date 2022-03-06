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Ру Тат
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Экономика
6 марта 2022  18:05

Центробанк: Для карт Visa и Mastercard будут недоступны сервисы Apple Pay и Google Pay

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В Банке России заявили, что платежные сервисы Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт систем Visa и Mastercard. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сервисы Эпл пэй и Гугл пэй для карт Виза и Мастеркард будут недоступны», — сообщает регулятор.

При этом на всей территории страны в полном объеме можно воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой 

В пресс-релизе пояснили, что для бесконтактной оплаты с помощью смартфона работает мобильный платежный сервис Мир Pay, который можно установить на смартфон на базе Android. К сервису можно подключить карты «Мир» уже более 80 российских банков, уточняют в ЦБ.

Ранее Банк России сообщил, что все выпущенные платежными системами Visa и MasterCard карты российских банков продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия.

#платежная карта мир #центробанк РФ
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