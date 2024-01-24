Россия запросила срочное совещание Совбеза ООН из-за крушения Ил-76

Россия запросила срочное совещание Совбеза ООН из-за крушения самолета Ил-76 в Белгородской области. Оно состоится в 15.00 по Нью-Йорку, или в 23.00 по Москве, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он выразил надежду, что Франция, которая председательствует в организации, «добросовестно выполнит свои обязанности и назначит такое заседание как можно скорее».

Министр рассказал, что в сбитом военно-транспортном самолете находились военнопленные, которых везли на согласованный обмен между Россией и Украиной.

«Вместо того, чтобы этот обмен состоялся, украинская сторона из района Харьковской области нанесла зенитными ракетами удар по этому самолету, который стал фатальным», — подчеркнул Лавров.

Напомним, что на борту находились 65 солдат ВСУ, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих. Все они погибли.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что крушение самолета стало результатом борьбы политических элит на Украине. Причем это только начало, уверен он.