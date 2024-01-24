Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Россия запросила срочное совещание Совбеза ООН из-за крушения Ил-76
Россия запросила срочное совещание Совбеза ООН из-за крушения самолета Ил-76 в Белгородской области. Оно состоится в 15.00 по Нью-Йорку, или в 23.00 по Москве, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он выразил надежду, что Франция, которая председательствует в организации, «добросовестно выполнит свои обязанности и назначит такое заседание как можно скорее».
Министр рассказал, что в сбитом военно-транспортном самолете находились военнопленные, которых везли на согласованный обмен между Россией и Украиной.
«Вместо того, чтобы этот обмен состоялся, украинская сторона из района Харьковской области нанесла зенитными ракетами удар по этому самолету, который стал фатальным», — подчеркнул Лавров.
Напомним, что на борту находились 65 солдат ВСУ, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих. Все они погибли.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что крушение самолета стало результатом борьбы политических элит на Украине. Причем это только начало, уверен он.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»