Россия запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН по ситуации с Запорожской АЭС

Россия запросила проведение срочного заседания Совета безопасности ООН 23 августа. Причиной стали непрекращающиеся провокации Украины вокруг Запорожской АЭС, рассказал в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Мы запросили проведение срочного заседания СБ ООН по пункту повестки дня "угрозы международному миру и безопасности". Попросили выступить на нем генсека ООН Антониу Гутерриша», – написал он, отметив, что заседание назначено на 22.00 по московскому времени. Полянский добавил, что на следующий день в 17.00 состоится еще одно совещание по теме Украины, которое запросили уже западные государства.

Запорожская АЭС является наиболее крупной и мощной атомной электростанцией в Европе, она расположена неподалеку от Энергодара. В марте она перешла под полный контроль российских военных. Однако в последнее время ВСУ начали наносить удары по электростанции с применением беспилотников, тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. За это время союзные силы освободили территорию ЛНР и большую часть Донецкой народной республики.