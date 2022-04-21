Россия запретила въезд Марку Цукербергу, Камале Харрис и еще 27 американцам

Россия запретила въезд в страну 29 гражданам Соединенных Штатов, включая вице-президента Камалу Харрис и руководителя признанной в РФ экстремистской корпорации Meta Марка Цукерберга. Об этом сообщает российское Министерство иностранных дел.

«В ответ на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции <…> в стоп-лист вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супруг ряда высокопоставленных чиновников», — отмечается в заявлении МИД РФ.

При этом внешнеполитическое ведомство не конкретизирует, что именно подразумевается под формированием «русофобской повестки».

Помимо Харрис и Цукерберга, в стоп-лист включены представитель Государственного департамента Эдвард Прайс, заместитель министра обороны Кэтлин Хикс, представитель Пентагона Джон Кирби, исполнительный директор LinkedIn Райан Рослански и ряд других американцев.

Кроме того, МИД РФ объявил о введении санкций против 61 гражданина Канады. Эту меру во внешнеполитическом ведомстве объяснили тем, что они будто бы «непосредственно причастны к выработке, обоснованию и реализации русофобского курса» канадских властей.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали вводить санкции против России. Накануне США ввели визовые ограничения против более чем 600 граждан РФ.