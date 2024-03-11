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Россия запретила Великобритании рыболовный промысел в российской зоне Баренцева моря
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым запретил Великобритании промысел в российской зоне Баренцева моря. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Денонсировать Соглашение между Правительством СССР и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве, подписанное в Москве 25 мая 1956 года», – сказано в документе.
Законопроект был принят Госдумой 21 февраля, одобрен Советом Федерации 6 марта. Ранее Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил, что «англичане бессовестные» ели российскую рыбу 68 лет и теперь «пускай худеют, умнеют».
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