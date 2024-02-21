«Пускай худеют»: Госдума запретила Британии промысел в российской зоне Баренцева моря

Госдума на пленарном заседании поддержала денонсацию соглашения между правительствами СССР и Великобритании о рыболовстве, которое было подписано в 1956 году и разрешало британским судам добывать рыбу в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. Кроме того, корабли могли свободно ходить и становиться на якорь в этих водах.

«Поскольку Россия является правопреемницей СССР, договор продолжил действовать и после распада Союза. Необходимость денонсации документа продиктована тем, что в марте 2022 года Великобритания прекратила режим наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле», – отмечается на сайте нижней палаты российского парламента.

«Англии просто взяли и отдали в одностороннем порядке, разрешив ловить рыбу около наших берегов. А что получила наша страна? А почему не выносилось решение расторгнуть договор раньше?» — подчеркнул на пленарном заседании Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он заявил, что «англичане бессовестные» ели российскую рыбу 68 лет. «Объявили нам санкции, а сами на 40% свой рацион, меню рыбное, формируют из нашей трески». Вот теперь пускай худеют, умнеют!», — заключил спикер ГД.