Россия запретила экспортировать зерно в страны ЕАЭС до 31 августа

Таможенная комиссия Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции решила временно запретить экспорт зерновых культур из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития РФ.

Кроме того, подкомиссия поддержала временный запрет на вывоз из России в третьи страны (не являющиеся членами ЕАЭС) белого сахара и тростникового сахара-сырца. Предполагается, что обе меры будут действовать до 31 августа 2022 года.

«Решения направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны и помогут защитить внутренний рынок в текущих условиях. В то же время сохраняются возможности для сотрудничества со странами ЕАЭС», — пояснил представитель министерства.

Ограничения по зерну коснутся пшеницы и меслина, а также ржи, ячменя и кукурузы. Для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом РФ, будет предусмотрено исключение. В свою очередь поставки сахара в страны Евразийского союза будут возможны на основании разрешений, выдаваемых Минсельхозом РФ.

Ранее Президенту РФ Владимиру Путину доложили, что урожай зерна в России в 2022 году вырастет до 123 млн тонн.