Путину доложили, что урожай зерна в России в 2022 году вырастет до 123 млн тонн

Урожай зерна в России в 2022 году по прогнозам составит 123 млн тонн, поскольку объем пашни увеличился на 1 млн гектаров, а состояние озимых выше среднемноголетнего уровня. Об этом сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на совещании у Президента России Владимира Путина.

«Рассчитываем, что урожай зерна составит около 123 млн тонн, масличных – 22,6 млн, сахарная свекла – 41,5 млн тонн, картофеля в организованном секторе – 6,8 млн тонн, овощей открытого грунта - 5,2 млн тонн. Производства скота и птицы в 2022 году составит около 16 млн тонн, молока – 32,5 млн тонн – это чуть выше показателей прошлого года», - сказал Патрушев.

Сбор зерна в РФ в чистом весе в 2021 году составил 120,7 млн тонн, в том числе 75,9 млн тонн пшеницы.

По словам Патрушева, рост урожая прогнозируется исходя из нескольких факторов. «Озимыми засеяно 19 млн гектаров, более 99% из них находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Это больше чем годом ранее и выше среднемноголетнего уровня. Сейчас мы входим в этап весенних полевых работ. Несмотря на внешние ограничения, своевременная готовность была обеспечена заблаговременно. Работы стартовали раньше, чем в 2021 году. Яровой сев проведен на площади более 200 тыс. гектаров, произведена подкормка около 3 млн гектаров озимых культур. Общая посевная площадь 2022 года по планам составит 81,3 млн гектаров. Практически на 1 млн гектаров больше, чем годом ранее. В том числе увеличены посевы зерновых, зернобобовых масличных культур, сахарной свеклы, картофеля и овощей открытого грунта», – пояснил министр.

Президент РФ в режиме видеоконференции проводит совещание с членами Правительства РФ, посвященное комплексу мер по минимизации последствий санкций для российской экономики.