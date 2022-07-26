Россия заняла второе место в мире по числу скачиваний VPN-сервисов

В марте — июле Россия занимала второе место в мире по количеству загрузок VPN-сервисов. Это следует из статистики AppMagic — сервиса, который анализирует рынок мобильных приложений, сообщает РБК.

Только за первые три недели июля VPN-сервисы в РФ скачали более 12 млн раз. При этом еще в январе 2022 года VPN-сервисы в России загрузили 2 млн раз (тогда страна заняла 16-е место в мире по этому показателю), а в июле 2021-го — 2,7 млн раз (15-е место).

На первом месте за последние полгода по числу скачиваний VPN оказалась Индия. В топ-5 стран также вошли Пакистан, Индонезия и Соединенные Штаты.

Согласно данным сервиса Google Trends, в России пик популярности запросов, включающих слово VPN, пришелся на 13–19 марта. Затем показатель снизился, и следующие небольшие всплески происходили 29 мая — 4 июня и 17–23 июля. Наиболее активно искали VPN в Google за последнее время пользователи из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Калининградской и Ярославской областей.

По мнению опрошенных изданием экспертов, увеличение количества скачиваний связано как с ростом числа новых пользователей VPN в РФ, так и с усилением блокировок различных интернет-ресурсов, включая и блокировки самих VPN-сервисов. Последнее мотивирует юзеров загружать новые приложения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Роскомнадзор в начале июня объявил о планах заблокировать ряд VPN-сервисов.