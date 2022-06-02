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Ру Тат
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Официальная хроника
2 июня 2022  18:29

Роскомнадзор объявил о планах заблокировать ряд VPN-сервисов

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Работа VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство, будет ограничена на территории страны, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

2 июня в СМИ появились сведения, что пользователи не могут подключиться к приложениям через крупные VPN-сервисы Proton и NordVPN.

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы <...> VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство», – отметили в Роскомнадзоре. 

Напомним, еще в 2017 году Госдума приняла закон о запрете использования сервисов доступа к запрещенному в России контенту.

Ранее председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что граждане РФ, использующие запрещенные  в стране сервисы VPN не будут наказываться.

 

#роскомнадзор
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