Роскомнадзор объявил о планах заблокировать ряд VPN-сервисов

Работа VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство, будет ограничена на территории страны, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

2 июня в СМИ появились сведения, что пользователи не могут подключиться к приложениям через крупные VPN-сервисы Proton и NordVPN.

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы <...> VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство», – отметили в Роскомнадзоре.

Напомним, еще в 2017 году Госдума приняла закон о запрете использования сервисов доступа к запрещенному в России контенту.

Ранее председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что граждане РФ, использующие запрещенные в стране сервисы VPN не будут наказываться.