Россия заключила несколько соглашений с Индией по военному сотрудничеству

Россия и Индия в ходе переговоров в Нью-Дели в формате 2+2 подписали ряд документов о взаимодействии в военной сфере, заявил глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх. Об этом сообщает РИА Новости.

Сингх назвал прошедшую встречу с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу содержательной и плодотворной.

«Рад, что был подписан ряд соглашений/контрактов/протоколов, касающихся стрелкового оружия и военного сотрудничества», — написал он в Twitter, отметив, что Индия ценит особое привилегированное стратегическое партнерство с Россией.

Сейчас две страны реализуют несколько совместных двусторонних проектов: универсальный комплекс «БраМос» (BrahMos), совместная разработка истребителя пятого поколения (FGFA), лицензионное производство самолетов Су-30 и танков Т-90.

В марте 2019 года в индийском городе Корва открыли завод по производству российских автоматов Калашникова. В 2022 году там планируется собрать примерно 680 тыс. автоматов Калашникова АК-203. Индийские ВМС оснащены российским оборудованием на 80%, ВВС — на 70%.

За все время военно-технического сотрудничества с Индией Россия поставила туда военной техники на общую сумму более 65 миллиардов долларов.

Ранее в октябре 2018 года Москва и Нью-Дели также подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более пяти миллиардов долларов.