В Индии в 2022 году начнут производить российские автоматы Калашникова

Лицензионное производство известных российских автоматов Калашникова в следующем году развернут в Индии для нужд армии этой страны, сообщает радио Sputnik.

Производством будет заниматься компания Indo-Russian Rifles Private Limited, которая до конца этого года подпишет контракт с Минобороны Индии. Эта сделка оценивается в 590 млн долларов. Планируется собрать примерно 680 тыс. автоматов Калашникова АК-203

Индия входит в топ-5 крупнейших импортеров российского оружия в мире.

Модель автомата Калашникова АК203 — это современное стрелковое оружие калибра 7,62 мм с прицельной дальностью 800 метров, созданное на платформе АК.