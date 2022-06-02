Минспорта РФ: Россия потребовала компенсации за отмену запланированных чемпионатов

Россия потребовала от международных федераций возмещения затрат на организацию запланированных на ее территории соревнований. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, сообщает РИА Новости.

В конце февраля Международный олимпийский комитет порекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в своих соревнованиях из-за начатой Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине.

«Ряд мероприятий у нас еще не забрали. Универсиада перенесена по времени, новая дата определится позднее. Что касается уже перенесенных соревнований, то соответствующие национальные федерации направили в адрес международных федераций обращения о компенсации финансовых затрат, которые понесли организаторы», — сказал министр, добавив, что все иски уже поданы, а обращения направлены.

По словам Матыцина, Россия намерена по максимуму защищать свои интересы и интересы своих спортивных организаций. Ранее у РФ уже лишилась права на проведение чемпионата мира по волейболу в этом году, а также чемпионата мира по хоккею 2023 года.