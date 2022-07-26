Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года

Россия выйдет из проекта Международной космической станции после 2024 года. Об этом глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил Президенту РФ Владимиру Путину, передает «Интерфакс».

«Вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», — сказал руководитель Роскосмоса, обращаясь к главе государства.

«Я думаю, что к этому времени мы начнем формировать российскую орбитальную станцию», — уточнил при этом Борисов. По его мнению, будущее отечественной пилотируемой космонавтики должно базироваться на «взвешенной и системной научной программе», чтобы каждый полет обогащал страну знаниями в области космоса.

Своей основной задачей во главе Роскосмоса новый руководитель госкорпорации назвал обеспечение «российской экономики необходимыми космическими услугами». Среди них он упомянул навигацию, связь, передачу данных, метеорологической и геодезической информации, сообщает РИА Новости.

Курировавший ранее оборонно-промышленный комплекс на посту вице-премьера РФ Юрий Борисов сменил Дмитрия Рогозина на должности руководителя госкорпорации «Роскосмос» 15 июля этого года, о чем сообщал «Татар-информ».