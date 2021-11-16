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Ру Тат
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Путешествия и туризм
16 ноября 2021  12:53

Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами с 1 декабря 2021 года

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С 1 декабря Россия полностью возобновит авиасообщение с Кубой, Мексикой и Катаром. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, передает РИА Новости.

«С учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 1 декабря 2021 года снять ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных полетов между Россией и Кубой, Мексикой, Катаром», — заключили участники заседания во главе с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

При этом Куба отменила обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для въезжающих туристов, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Ранее также были возобновлены полеты в Бангладеш, Бразилию, Монголию, Коста-Рику и Аргентину.

С 9 ноября продолжились регулярные рейсы из России на Багамские острова, в Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис, Швецию и Таиланд, которые были прерваны из-за ситуации с коронавирусом. 

Отмечается, что возобновление авиасообщения не гарантирует, что страна открыта для всех туристов. С правилами посещения конкретных государств можно ознакомиться на официальный сайтах их посольств и консульств.

#туризм #Россия #куба #оперативный штаб #Коронавирус #возобновление авиасообщения
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