На Кубе отменены обязательные ПЦР-тесты на коронавирус для туристов

Теперь привитым туристам для въезда на Кубу необходимо предъявить сертификат о вакцинации. Дополнительно предоставлять отрицательный результат тестирования на коронавирус больше не нужно, передает Оперативный штаб.

Отмечается, что до этого справка об отрицательном результате ПЦР-теста требовалась от всех въезжающих в страну вне зависимости от статуса вакцинации.

Ранее советник по туризму кубинского посольства в РФ Хуан Карлос Эскалона Пельисер сообщил о том, что с 15 ноября власти Кубы разрешат невакцинированным туристам въезд на остров, а также в ноябре официально признает российские вакцины от коронавируса.