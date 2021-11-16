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Здоровье
16 ноября 2021  12:59

На Кубе отменены обязательные ПЦР-тесты на коронавирус для туристов

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Теперь привитым туристам для въезда на Кубу необходимо предъявить сертификат о вакцинации. Дополнительно предоставлять отрицательный результат тестирования на коронавирус больше не нужно, передает Оперативный штаб.

Отмечается, что до этого справка об отрицательном результате ПЦР-теста требовалась от всех въезжающих в страну вне зависимости от статуса вакцинации. 

Ранее советник по туризму кубинского посольства в РФ Хуан Карлос Эскалона Пельисер сообщил о том, что с 15 ноября власти Кубы разрешат невакцинированным туристам въезд на остров, а также в ноябре официально признает российские вакцины от коронавируса.

#Россия #куба #массовая вакцинация #Коронавирус
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