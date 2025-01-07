Россия вошла в топ-5 стран мира по результатам олимпиад школьников

Россия вошла в пятерку ведущих государств по результативности на международных олимпиадах школьников. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

Уточняется, что дети из России за прошлый год выиграли 42 награды.

«В 2024 году участники сборных завоевали 42 награды: 31 золотую, 9 серебряных и 2 бронзовые», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что казанские школьники будут получать до 300 тысяч рублей за призовые места в международных олимпиадах.