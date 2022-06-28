Россия включила в черный список супругу и дочь президента США Джо Байдена

Россия расширила ответные санкции и включила в стоп-лист 25 американских граждан. В числе прочих в черный список вошли члены семьи Президента США Джо Байдена: его супруга Джилл и дочь Эшли, сообщает МИД РФ. Для них будет закрыт въезд на территорию России.

Санкции вводятся в качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей. В стоп-лист также вошли политики, общественные деятели и другие граждане США, ответственные за «формирование русофобского курса сенаторов» и принимавшие участие в разработке санкций в отношении России, отмечает дипведомство.

В апреле ответные санкции РФ затронули 398 членов палаты представителей американского конгресса. Всего под персональными санкциями РФ находятся более тысячи граждан США.

Накануне Россия ввела персональные санкции против 43 граждан Канады, запретив въезд в страну федеральным и региональным чиновникам, функционерам правящей Либеральной партии и общественным деятелям.