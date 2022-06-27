Россия ввела санкции против 43 граждан Канады

Россия ввела персональные санкции против 43 граждан Канады. Для них вводится запрет на въезд в РФ. Речь идет о федеральных и региональных чиновниках, функционерах правящей Либеральной партии и общественных деятелях, говорится в заявлении российского МИДа.

В том числе в «черный список» попали председатель Либеральной партии Сюзан Коуан, бывший председатель Банка Канады Марк Карни, замминистра природных ресурсов Канады Джон Ханнафорд и другие.

Ограничения вводятся в качестве ответных мер на санкции против руководящего состава российских компаний и членов их семей, которые Канада ввела в мае.

Пока правящий в Канаде режим «упорно проводит курс воинствующей русофобии», Москва оставляет за собой право принимать контрмеры на «откровенно враждебные действия Оттавы», отметили в дипведомстве.

Ранее РФ закрыла въезд для 41 гражданина Канады, среди которых — высшие военные чиновники и руководители организаций, а также расширила стоп-лист британских подданных, включив в него 49 представителей крупнейших британских СМИ, командования вооруженных сил, ВПК и оборонного лобби Великобритании.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.