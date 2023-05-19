Россия в ответ на новые санкции США запрещает въезд 500 американцам

Россия в ответ на новые санкции США закрывает въезд для 500 американцев. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

«В ответ на регулярно вводимые администрацией Джо Байдена антироссийские санкции, которые призваны, по замыслу Вашингтона, нанести России максимальный ущерб, персонально затронув официальных лиц и простых граждан нашей страны, в порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию для 500 американцев», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

В стоп-лист вошли «знаковые» фигуры, включая экс-президента Барака Обаму, действующие руководители различных уровней исполнительной власти, экс-чиновники (бывший исполнительный директор Совета по противодействию дезинформации Министерства внутренней безопасности Нина Янкович), впервые избранные на выборах-2022 сенаторы и конгрессмены, главы компаний ВПК, поставляющих вооружения киевскому режиму.

Ранее Минторг США ввел санкции в отношении 69 компаний из России и 70 организаций, связанных с ней.