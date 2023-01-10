«Ъ»: Россия увеличила добычу нефти по итогам 2022 года

Россия сумела увеличить добычу нефти по итогам 2022 года на 2%, почти до 535 млн тонн. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с производственными результатами.

При этом издание отмечает, что почти все крупнейшие нефтекомпании нарастили производство. В частности, ЛУКОЙЛ увеличил добычу на 6%, до 81 млн тонн.

«Сургутнефтегаз» нарастил производство более чем на 7%, до 59,6 млн тонн, и поднялся на третье место по объемам добычи. Соответственно, «Газпром нефть» оказалась на четвертой позиции, хотя и увеличила производство почти на 5%, до 59,1 млн тонн.

Впрочем, крупнейшая российская нефтекомпания «Роснефть», как и «Газпром нефть», попавшая под блокирующие санкции Европейского Союза, по итогам года уменьшила добычу на 2%, до 178,5 млн тонн.

Независимая нефтегазовая компания бывшего руководителя «Роснефти» Эдуарда Худайнатова увеличила производство в десять раз по сравнению с 2020 годом, до более чем 20 млн тонн (в основном за счет приобретенных у «Роснефти» активов).

Сейчас эксперты ожидают сокращения добычи сырья в январе-феврале из-за применения Соединенными Штатами и Евросоюзом потолка цен на нефть и нефтепродукты. В частности, Максим Малков из Kept предположил, что из-за прогнозируемого снижения добычи могут оказаться выведены из оборота скважины с высоким уровнем обводненности.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что российская нефть в пятницу, 6 января, на фоне введенного в декабре потолка цен в 60 долларов за баррель торговалась на уровне в 38 долларов.