Россия уведомила японские компании о переводе «Сахалина-2» новому оператору

Несколько японских компаний, покупающих газ с «Сахалина-2», оповещены о переводе проекта новому оператору. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, уведомления получили Kyushu Electric Power и Saibu Gas – им предложили подписать контракт с новым оператором. В компаниях воздержались от комментариев по поводу цен и объемов поставок газа в рамках новых контрактов.

30 июня Президент Владимир Путин подписал указ, по которому оператором «Сахалина-2», реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции, вместо Sakhalin Energy становится создаваемое в России ООО.