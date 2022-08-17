news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
17 августа 2022  08:00

Россия уведомила японские компании о переводе «Сахалина-2» новому оператору

news_top_970_100

Несколько японских компаний, покупающих газ с «Сахалина-2», оповещены о переводе проекта новому оператору. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, уведомления получили Kyushu Electric Power и Saibu Gas – им предложили подписать контракт с новым оператором. В компаниях воздержались от комментариев по поводу цен и объемов поставок газа в рамках новых контрактов.

30 июня Президент Владимир Путин подписал указ, по которому оператором «Сахалина-2», реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции, вместо Sakhalin Energy становится создаваемое в России ООО.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100