Путин подписал указ о передаче имущества «Сахалин энерджи» в собственность РФ

Президент Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере из-за недружественных действий ряда стран и международных организаций. Документ размещен на сайте правовой информации.

«Правительство РФ создает российское общество с ограниченной ответственностью, которому на основании настоящего указа переходят все права и обязанности „Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд“», — сказано в указе.

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, направленный на освоение двух нефтегазовых месторождений на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское и Лунское. Оператором является компания Sakhalin Energy, в которой «Газпрому» принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi Corporation — 10%. Ранее руководство компании Shell на фоне российской спецоперации по защите Донбасса сообщило, что намерено поэтапно отказаться от использования российской нефти и газа.