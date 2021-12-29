Россия сыграет против Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею

Сегодня ночью сборная России сыграет против национальной команды Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею. Матч в Канаде начнется в 00:30 по московскому времени.

Напомним, что сборная России на турнире провела уже два матча. В первой игре команда Зубова крупно уступила (3:6) шведам, а во втором поединке переиграла Швейцарию со счетом 4:2.

Словаки провели на групповом этапе два матча. Сначала они проиграли национальной команде США (2:3), затем уступили по всем статьям шведам со счетом 0:3.

Эксперты не исключают остановку молодежного чемпионата из-за угрозы заражения хоккеистов коронавирусом. Ранее матч сборной США против национальной команды Швейцарии был отменен, а американской команде присуждено техническое поражение из-за двух положительных тестов в составе американской команды.