Тренер Новиков: «МЧМ в Канаде могут остановить из-за коронавируса»

Молодежный чемпионат мира по хоккею, который проходит в эти дни в канадском Эдмонтоне, могут приостановить из-за угрозы заражения хоккеистов коронавирусом. Такое мнение озвучил известный хоккейный тренер Юрий Новиков, комментируя срыв матча сборной США против национальной команды Швейцарии.

Напомним, матч был отменен, а американской команде присуждено техническое поражения из-за двух положительных тестов в составе сборной США.

«Присутствует тревога, что из-за случаев заражения чемпионат мира могут приостановить. Будет очень жалко, если это произойдет. Надо отдать должное всем участникам, которые в таких условиях решили участвовать в соревнованиях», — цитирует Новикова Metaratings.ru

По мнению эксперта, международная федерация хоккея должна принять очень важное для себя решение. «Здоровья всем тем, кто заразился и дай бог, чтобы новых случаев заражения не было, потому что этот турнир играет очень важную роль для ребят, которые на нем играют», – отметил Новиков.

Напомним, что сборная России на турнире провела уже два матча. В первой игре команда Зубова крупно уступила (3:6) шведами, а во втором поединке переиграла Швейцарию со счетом 4:2.