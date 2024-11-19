Россия согласна с пунктом по Украине итоговой декларации саммита G20

Россия согласна с пунктом по Украине итоговой декларации «Большой двадцатки», в котором содержится призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных условиях. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Там есть и параграф по Украине, с которым мы согласились, потому что главное в нем — это призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных основаниях», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Бразилии.

Лавров также подчеркнул, что разрешение любых конфликтов должно происходить на справедливой основе.

«Есть и параграф в этом тексте, который требует заниматься конфликтами на справедливой основе, искать мирные решения на основе международного права, Устава ООН во всей его полноте — это принципиально важно. Если проецировать это на украинскую ситуацию, Запад видит в уставе только принцип территориальной целостности», — отметил глава российского МИД.

Саммит лидеров «Большой двадцатки» проходит в Рио-де-Жанейро 18 и 19 ноября. Российскую делегацию на саммите по поручению Президента РФ Владимира Путина возглавляет Лавров.

Раннее Сергей Лавров выразил надежду, что страны коллективного Западе внимательно прочитают обновленную ядерную доктрину России.